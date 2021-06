Enge Straßen, parkende Fahrzeuge, unübersichtliche Verkehrssituationen bei großen Veranstaltungen: Immer wieder werden in Molfsee Rufe nach einer Verkehrsüberwachung laut. Zuletzt war sie in einem Ausschuss aber abgelehnt worden. Die SPD-Fraktion bringt nun neue Aspekte in die Debatte.