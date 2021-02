Bordesholm/Berlin

„Das Modeln ist ein Traum von mir und ich hoffe, irgendwann davon leben zu können“, sagt Mira auf Anfrage von KN-online. Ihre wichtigsten Ziele sind aber, auf der ihr „geschenkten Plattform ein gutes Vorbild zu sein und ihre Message raus in die Welt zu tragen“, so die selbstbewusste Kandidatin.

Bordesholmerin studiert an der CAU

Nach dem Abitur am Alexander-Humboldt-Gymnasium in Neumünster-Einfeld im Sommer 2020 begann die Bordesholmerin an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Philosophie und Griechisch zu studieren. Das ruht momentan aber.

Freundinnen überbrachten Mira die GNTM-Botschaft

Der Entschluss für die GNTM-Bewerbung kam mehr oder weniger schleichend. „Seit Jahren schaue ich mit meiner Schwester die Folgen.“ Spaßeshalber habe sie sich im letzten Jahr beworben. „Ich habe ja nichts zu verlieren.“ Die Zusage kam dann im Oktober. Die frohe Kunde überbrachten Freundinnen.

Zusage für "Germany's Next Topmodel": "Ich dachte erst, die verarschen mich"

„Ich war mit denen essen und dann haben die mich gemeinsam mit dem Kellner überrascht. Ich war super sprachlos und konnte es nicht glauben. Ich dachte erst, die verarschen mich“, berichtet sie. Ein bisschen stolz auf die TV-Präsenz sind auch die Eltern Simone und Carsten Folster, die ihrer Mira, die sie als absoluten Familienmenschen beschreiben, für die Auftaktshow ganz doll die Daumen drückten.

Mira eröffnete die Fashionshow

Und das wirkte: Ihren ersten Walk in einer Robe der Modedesignerin Irene Luft absolvierte die extravagant wirkenden Mira vor den Augen von Heidi Klum und der französischen Designer-Ikone Manfred Thierry Mugler absolut cool und zielstrebig.

Mugler war schon gleich zu Beginn auf die Bordesholmerin aufmerksam geworden: Sie dürfte die Show eröffnen. Offenbar ein kleiner Model-Ritterschlag. Für sie selbst kam das überraschend. "Krass, die anderen Models sind viel erfahrener", so Mira ziemlich aufgeregt.

GNTM: Stimmung unter den Mädels liebevoll und lustig

Vor der Show berichtete die 19-Jährige, dass „die Stimmung unter den Mädels ist sehr liebevoll und lustig ist.“ Kennengelernt hätte sich alle wegen der einwöchigen Corona-Vorsichts-Quarantäne erst vor dem ersten Catwalk in Berlin mit dem Designer Mugler.

„Ich habe sie alle super gerne und bin echt froh, so viele starke, selbstbewusste und tolle Frauen kennengelernt zu haben“, so ihr erster Eindruck. Und Heidi Klum sei toll und lieb.

Mira aus Bordesholm fiel Heidi Klum schon in der Probe auf

Bereits bei der Probe war Mira Heidi Klum aufgefallen. "Wann hast du dir denn die Haare abrasiert?", fragte die Moderatorin beim ersten Lauf. Mira reagierte nicht, zog ihren Walk professionell durch, ließ die 47-Jährige aber etwas verdattert zurück. Da spielte wohl auch die Aufregung etwas mit.

"Germany's Next Topmodel": Mira kommt in die Top-25

31 von 17357 Bewerberinnen hatten es in die erste GNTM-Folge geschafft. Für sechs Kandidatinnen endete die Staffel dann bereits. Doch Miras GNTM-Abenteuer geht weiter: Sie gehört zu den Top-25, die in ein Model-Loft in Berlin einziehen. Wenn es mit der Modefashion-Welt übrigens nichts werden sollte, will Mira Lehrerin werden.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Dreharbeiten zur 16. Staffel in diesem Jahr in Berlin unter besonderen Schutzvorkehrungen statt. So gilt am Set eine allgemeine Maskenpflicht, bei den Mitarbeitern ist tägliches Fiebermessen angesagt und auch weite Reisen nach Los Angeles oder Paris wird es dieses Jahr nicht geben.

Von Frank Scheer und Clemens Behr