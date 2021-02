Germany's Next Topmodel - So schlug sich Mira in der zweiten Folge

GNTM-Kandidatin Mira aus Bordesholm fiel in der Model-Show wie schon in der ersten Folge durch Leistung und nicht Zickereien auf. Heidi Klum zeigte sich auch in der zweiten Woche von der 19-Jährigen begeistert.