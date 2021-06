Permakultur am Fußballfeld: Auf dem Sportplatz in Bokel wachsen Kohlrabi und Salat. Die neu gegründete Gärtner-Initiative Dorfscholle beackert dort einen Gemeinschaftsgarten. Ein Garten für alle Generationen soll es sein. Die Kontakte sollen mindestens so üppig sprießen wie das Gemüse.