Die 1,50-Meter-Abstandsregel, die in offenen Ganztagsschulen (OGS) beim Mittagsessen laut der Corona-Verordnung einzuhalten ist, ist für die „Eiderkinder“ an der Landschule in Wattenbek kein Problem – es gibt mehrere Schichten - ein warmes Mittagessen für Grundschüler gab es aber nicht überall.

Von Frank Scheer