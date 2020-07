Nortorf

Mit dem Handy in der Hand beugt sich Georg Fedders (19) über seinen Arbeitsplatz: Er hält die Vorbereitungen für das fachgerechte Verlegen von Pflaster im Foto fest. Das Bild mit Schnur, Kies und Pflasterstein ist kein Schnappschuss fürs Familienalbum.

Internet-Blog „Alles Grün“

Georg Fedders, Azubi bei Erwin Rumpf Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co Kg in Nortorf, illustriert mit dem Bild einen Beitrag im Internet-Blog „Alles Grün“ (www.allesgruen.com) vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (Gala). Der Blog und ein Instagram-Account sind Pilotprojekte, bei denen seit Ende Mai zwölf Azubis aus zwölf Gala-Landesverbänden über ihren Ausbildungsalltag berichten. Ihre Geschichten werben in Medien, die Jugendliche nutzen, für die Ausbildung.

„Wir wurden bei einem Verbandstreffen angesprochen, ob wir mitmachen wollen“, berichtet Felix Rumpf, einer der Geschäftsführer des Familienunternehmens Rumpf.

Georg Fedders verfasst Beiträge

Georg Fedders (19), einer von sieben Azubis im 60 Mitarbeiter großen Betrieb, erklärte sich bereit, Instagram- und Blogbeiträge zu verfassen. Der Aufwand neben dem Fotografieren auf der Baustelle: „Ich setze mich einmal im Monat zu Hause eine halbe Stunde hin und schreibe ein paar Zeilen zur Arbeit, die gezeigt wird.“ Zensiert werden die Beiträge vom Arbeitgeber nicht. „Wir bekommen den Beitrag vor der Veröffentlichung nicht zu sehen“, erklärt Felix Rumpf.

120 Gala-Betriebe im Land

Direkt ins Netz geht der Beitrag allerdings nicht. Georg Fedders sendet Fotos und Text per Mail zum Bundesverband, der den Blog betreibt. Ob er einen kritischen Beitrag verfassen würde? Georg Fedders lacht und schüttelt den Kopf: „Warum? Ich hab mir den Beruf und die Firma ja ausgesucht. Das ist mein Ausbildungsbetrieb.“ Der Abiturient versteht sich als ein öffentlicher Vertreter der 120 Gala-Betriebe im Land Schleswig-Holstein.

Corona hat die Ursprungsidee des Info-Blogs leicht ausgebremst. Eigentlich sollte Georg Fedders wie alle Azubis alle drei Monate die Arbeitskolonne wechseln und von den unterschiedlichen Ausbildungsstationen berichten. Wegen der Corona-Sicherheitsbeschränkungen für Betriebe blieb er länger in einer Kolonne, als geplant.

Jugendliche sollen angesprochen werden

Geschäftsführer Felix Rumpf ist von der neuen Kampagne (www.landschaftsgaertner.com) überzeugt. Sie ergänzt herkömmliche Wege wie Ausbildungsmessen und Praktika, auf denen bislang für Schüler der Erstkontakt zum Betrieb stattfand. „Die Jugendlichen werden über die Medien angesprochen.“ Für Felix Rumpf erhöht der Blog die Chance, Azubis für seinen Betrieb zu finden. „Ein Ausbildungsplatz ist noch frei. Die Ausbildung beginnt im September.“

Die Chancen, in diesem Sommer einen Ausbildungsplatz im Handwerk zu finden, stehen so gut wie nie, berichte die Handwerkskammer Schleswig-Holstein.

Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer, sagt im Interview: "Das Handwerk könnte der Motor sein."

