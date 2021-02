Neumünster/Rendsburg

Jan Paulwitz führt seinen gleichnamigen Garten-Fachbetrieb in Neumünster seit 1998 in dritter Generation. Nach Wochen der Schließung kommt die politische Ankündigung zur Öffnung zu einem passenden und aus Sicht von Paulwitz auch notwendigen Zeitpunkt. Denn sein Geschäft ist mit einem zeitlichen Vorlauf von zwölf bis 15 Monaten verbunden. Die Ware bekommt er als Jungpflanzen. Die 35 Mitarbeiter pflegen sie über ein Jahr, dann müssen die Pflanzen über den Ladentisch in die Hände der Kunden wandern. Andernfalls bleibt nur die Tonne. „Ich habe hier jetzt 250.000 Pflanzen, die bis Ostern verkauft werden müssen“, sagt Paulwitz.

Durch den knappen Zeitraum bis zum Osterfest und den Umschwung zu frühlingshaften Temperaturen drängt die Zeit für die Fachbetriebe noch mehr. In der kalten Jahreszeit mit wenig Kundennachfrage habe die Schließung „nicht so wehgetan“, sagt Paulwitz. „Aber die nun kommende wärmere Zeit ist immens wichtig für uns“, ergänzt er.

Spätere Öffnung wäre das Aus für viele Betriebe

Dem pflichtet Philipp Peikert in Rendsburg bei, der seinen Gartenbetrieb 2019 von den Eltern übernommen hat. Mit einer Öffnung der Betriebe im März habe er insgeheim gerechnet, sagt Peikert. „Alles andere wäre der Super-GAU für die Branche gewesen. Milliarden von Pflanzen hätten weggeschmissen werden müssen. Viele Betriebe gäbe es dann nicht mehr“, sagt er. Der Rendsburger Händler hat am Mittwochmorgen gerade eine von vielen Lieferungen bekommen. Hornveilchen und Primeln warten darauf, im Gartenmarkt platziert zu werden.

Nachfrage der Kunden steigt mit den Temperaturen

Neben den Pflanzen scheinen auch die Kunden bereit für die Wiedereröffnung. Bei Jan Paulwitz „steht das Telefon nicht mehr still“. In Rendsburg ist die Nachfrage nach dem Click & Collect-Service in den vergangenen Tagen gemeinsam mit den Temperaturen in die Höhe geschossen. „Vor dem Wetterumschwung hatten wir zwischen vier und zwölf Kunden pro Tag. Jetzt waren es 30 bis 50“, sagt Philipp Peikert. „Die Kunden scharren mit den Hufen“, bringt es Paulwitz in Neumünster auf den Punkt.

Eine Verordnung seitens der Politik, unter welchen Vorgaben geöffnet werden darf, steht zwar noch aus. Beide Pflanzenhändler gehen aber fest vom verkündeten Start am Montag aus. „Das ist gesetzt“, sagt Paulwitz. Natürlich gilt für Kunden die Maskenpflicht. Peikert hat verschiedene Stationen zur Desinfektion vorbereitet. Und über die nötigen Abstände machen sich beide keine Sorgen. „Wir haben hier 30.000 Quadratmeter zur Verfügung und können jedem Kunden genug Platz geben“, sagt Paulwitz. Auch Peikert sieht in diesem Punkt keine Probleme. „20 bis 50 Quadratmeter pro Kunde erreiche ich hier nicht mal zu Stoßzeiten“, sagt er.

Beide hoffen auf ein ähnlich gutes Geschäft wie im vergangenen Jahr, als die Menschen eher die Verschönerung der Wohnung oder des Gartens im Sinn hatten, als die Urlaubsfernreise. „Viele Betriebe haben einen zweistelligen Umsatz gemacht, andere ihren gar verdoppelt“, berichtet Peikert. Paulwitz bestätigt: „Bei der Schließung im Frühjahr waren wir zunächst niedergeschlagen. Aber dann war das Jahr 2020 wirtschaftlich sehr positiv. Für die Grüne Branche war es insgesamt ein erfolgreiches Geschäftsjahr.“ Gegen eine Wiederholung hätten beide Händler nichts. Er sei aber einfach glücklich, dass er das Geschäft wieder normal öffnen könne, sagt Paulwitz. „So können wir wieder zukunftsorientiert arbeiten – für die nächsten drei Generationen.“