Großeinsatz in Nortorf: Nach ersten Informationen hat vermutlich eine Gasexplosion zu einem Brand in einem Reihenendhaus geführt. Die Seitenwand des Gebäudes wurde durch die Wucht der Explosion weggesprengt. Der alleinstehende Bewohner wurde zunächst vermisst, Einsatzkräfte trafen ihn später in einem Auto an.