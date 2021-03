Die Suche nach der vermissten Frau in der Brandruine in Nortorf wurde am Montagabend unterbrochen, das bei einer Explosion und einem Brand zerstörte Haus in der Marienburger Straße eingezäunt und von der Polizei bewacht. Die Ermittler hoffen, am Dienstag den Bewohner vernehmen zu können und die Frau zu finden.