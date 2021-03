Zum Gedenken ein Licht anzünden: Dafür stehen in der St. Martin Kirche in Nortorf wieder Kerzen bereit. Nachdem Kirchenbesucher in der Vergangenheit brennende Kerzen in den Kirchenraum und unter die Bänken gestellt hatten und Feuergefahr bestand, hatte die Gemeinde das Angebot beendet.