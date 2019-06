Seit März vergangenen Jahres erinnert eine Gedenktafel an der L 318 an die Ermordung von vier kriegsfangenen Sodaten der Royal Airforce durch die Gestapo. Nun wurde die Tafel zerstört. Der Heimatbund will die Chance nutzen, eine neue Tafel mit einem Beet zu versehen, um den Ort optisch aufzuwerten.