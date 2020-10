Rendsburg

Das Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane gehört zu den bekanntesten in Deutschland. Viele Schüler haben es im Unterricht behandelt. Ribbeck ist ein Ortsteil der Gemeinde Nauen, die im Landkreis Havelland liegt. Seit Jahren gibt es eine Partnerschaft zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Havelland. Anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit ist Kreispräsidentin Juliane Rumpf mit einem besonderen Geschenk in den Partnerkreis gereist. Der junge Musiker Christian Ruge (17) hat das Gedicht vertont. Die Kreispräsidentin wird heute die Partitur in einem Festakt an den Landrat Roger Lewandowski übergeben.

Christian Ruge ist Mitglied im Feuerwehrmusikzug Amt Nortorfer Land

„Es ist ein ganz besonderes Zeichen für 30 Jahre Deutsche Einheit. Das Band der Partnerschaft wird dadurch gestärkt“, sagte die Kreispräsidentin. „Ich hatte die Idee das Gedicht zu vertonen und habe beim Kreis angefragt, ob Interesse besteht“, sagte Christian Ruge. Der 17-Jährige ist Mitglied im Feuerwehrmusikzug Amt Nortorfer Land und steht kurz vor dem Abitur. „ Christian hat die Wirkung der Worte in Musik übersetzt und damit ihre Aussage verstärkt“, meinte die Kreispräsidentin. „Entstanden ist eine treffende sowie dramaturgisch reizvolle und bestens zu Fontanes Worten passende Klangmalerei.“ Die Komposition biete einen wesentlichen und hilfreichen Anteil zum tieferen Hintergrundverständnis des Fontane-Gedichts.

Christian Ruge ist Autodidakt

Zu den Besonderheiten von Christian Ruges Kompositions-Talent zählt, dass er Autodidakt ist. „ Christian hat sich immer Bücher zu Weihnachten gewünscht, von denen ich gar nicht gehört habe“, sagte Sonja Ruge. Die Leiterin des Feuerwehrmusikzuges Amt Nortorfer Land freue sich schon auf die Proben. Theodor Fontanes Ballade erschien im Frühsommer 1889. In 42 Versen und fünf Strophen beschreibt der Autor das Verhalten und die Freundlichkeit des Herrn Ribbeck zu Kindern. Als Vermächtnis bittet er in der vorletzten Strophe darum, dass man ihm eine Birne mit ins Grab lege. „Ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab“, heißt es in dem Gedicht. Zu jeder Herbstzeit leuchten seitdem die Birnen und schenken Kindern Freude. Sowohl zu Lebzeiten als auch nach seinem Tod werde so die Wertschätzung deutlich, meinte Juliane Rumpf. Ende September werde deswegen im Havelland das „Birnenfest“ gefeiert.

Die Aufführung soll nachgeholt werden

Leider könne das vertonte Gedicht wegen der Corona-Pandemie noch nicht live aufgeführt werden, sagte Juliane Rumpf. Aber das werde im voraussichtlich im kommenden Jahr nachgeholt. „Die Uraufführung wird etwas verschoben.“ Ursprünglich sollten die Feuerwehrmusikzüge Amt Nortorfer Land und Molfsee das Stück präsentieren.

