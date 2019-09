„Seetember“ in Rendsburg - Aktionen gegen das Sterben im Mittelmeer Auf das Flüchtlingssterben im Mittelmeer machen in der interkulturelle Woche in Rendsburg die „Seetember“-Aktionen aufmerksam. Der Flüchtlingsbeauftragte im Kreis Rendsburg-Eckernförde und die ökumenische Arbeitstelle lassen symbolisch ein Papierboot zu Wasser und laden zu Film- und Talkabend ein.

Von Beate König

Andreas Marx (von links), Tatjana Owodow, Walter Wiegand und Ulrike Struve laden zur ökumenischen Aktion "Seetember - ein Papierboot in Not" in Rendsburg ein. Quelle: Beate König