Niklas Heesch und Ingo Bastian, die beide in der kleinen Nicoline-Hensler-Straße in Bordesholm wohnen, erzählten ihre Tonnen-Geschichte. Laut Abfallkalender der Abfallwirtschaftsgesellschaft AWR war Mittwoch, 13. Januar, erster Abfuhrtermin für die gelben Tonnen. „Das Entsorgungsfahrzeug war sogar in unserer Straße. Bei der Hausnummer zehn wurde die Leerung allerdings abgebrochen“, erzählten die beiden Anlieger. „Es drehte einfach um, obwohl deutlich sichtbar sein muss, dass die Straße weiterführt“, so Ingo Bastian.

Berge von gelben Säcken liegen an den Tonnen

Seitdem stehen noch etliche Tonnen an der Straße. Daneben liegen zum Teil Berge von gelben Säcken, beispielsweise im Wendehammer der Straße. Donnerstag scheiterte Bastian wie viele andere Bürger im Kreis an der überlasteten Hotline. „Am Freitag kam ich durch, und die freundliche Dame erklärte mir, dass ich die Tonnen draußen lassen sollte, sie würden abgeholt.“

"Art der Kommunikation geht gar nicht"

Das ist eine Woche her. Bis gestern ist die Abholung nicht passiert. Niklas Heesch, der auch FDP-Vorsitzender in Bordesholm ist, betonte: „Es ist sicherlich richtig, dass man einem Unternehmen zum Start eine Chance geben sollte und das Probleme auftauchen.“ Was aber gar nicht gehe, sei die Art der Kommunikation. „Ich habe am Sonntag eine E-Mail an die Firma geschrieben. Im Anhang wird aber darauf hingewiesen, dass man aufgrund des hohen E-Mailaufkommens Verständnis dafür haben sollte, dass man keine persönliche Antwort bekommt“, berichtete Heesch.

Säcke werden bis Ende Februar noch mitgenommen

Das sei kein guter Stil, mit den Kunden umzugehen. Die Firma Prezero aus Porta Westfalica hatte zum 1. Januar die Einführung der gelben Tonne im Kreis übernommen. 100 000 Tonnen sind an die Haushalte verteilt worden. Wegen der überlasteten Hotline hatte die Firma auch an die Kunden appelliert, bei Problemen eine E-Mail zu schreiben. „Man wird sich darum kümmern“, hieß es seitens des Unternehmens. Haushalte, in denen kein Platz mehr in der gelben Tonne sei, könnten auch weiterhin noch gelbe Säcke verwenden – die werden noch bis Ende Februar mit bei den Tonnenleerungen abgeholt.

Nächste Tonnenleerung am 27. Januar

Was nützen die Informationen den Haushalten, wenn sie nicht wissen, ob eine Abfuhr denn noch erfolgt oder nicht, fragen die beiden Anlieger. Einige betroffene Bürger haben ihre Behälter wieder von der Straße geholt, andere lassen sie stehen.

Bei Windböen besteht die Gefahr, dass die gelben Säcke durch die Luft und durch Vorgärten fliegen. Für 27. Januar ist laut Plan die nächste gelbe Abfuhr vorgesehen. Nicht nur in der Nicoline-Hensler-Straße, auch in den bislang vergessenen Nachbartrassen Erna-Zöller-Weg und Auguste-Stollberg-Straße, hofft man, diesmal bedient zu werden – warum der Entsorgungswagen nach der Hälfte der Straße umgekehrt ist, war am Freitag nicht zu klären.