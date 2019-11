Parkscheibenpflicht für den Platz am Alten Kreishaus in Bordesholm: Der Ausschuss für Infrastruktur folgte nach hitziger Debatte einem Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWB), die Parkzeit auf dem öffentlichen Areal mit 40 Plätzen auf 2,5 Stunden von 8 bis 17 Uhr zu beschränken.

Von Frank Scheer