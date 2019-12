Garage schützt vor Fahrraddieben

Bordesholm

Im Rahmen der Städtebausanierung hatte die Gemeinde Bordesholm vor gut drei Jahren auch die Abstellflächen für Fahrräder im Umfeld des Bahnhofes für 170 000 Euro modernisieren lassen. Insgesamt wurde die Anzahl auf 178 erhöht. Mit dazu gehörte eine von vielen als Drahtesel-Käfig bezeichnete Fahrradgarage mit 20 Plätzen. Wie viel diese abschließbare Garage im Einzelnen gekostet hatte, konnte Bürgermeister Ronald Büssow nicht sagen. „Wegen der hohen Kosten war ich damals dagegen, aber wegen der großen Nachfrage habe ich meine Meinung mittlerweile geändert“, betonte er.

14 Plätze werden in Bordesholm geschaffen

Nach Angaben von Ilona Ingwersen vom Hauptamt der Amtsverwaltung Bordesholm sind alle Plätze in der Box mit Jahresverträgen zu jeweils 70 Euro vermietet. Per Chip kann der Mieter die Garage, die sich an der Fahrradservicestation befindet, öffnen. Auf der Warteliste stehen elf Personen. Im Frühjahr wird der Käfig nun ausgebaut. 14 Plätze werden geschaffen. Die Kosten bezifferte sie auf 4000 Euro. Der Umbau soll relativ einfach sein, weil es sich um das Baukastensystem „Urban Line“ des Anbieters Bike & Ride handelt. Die bislang offene Seite der Garage muss geschlossen und etwas umgebaut werden. Ein Grund für die abschließbare Garage war die hohe Zahl gestohlener Räder.

Diebstahlschwerpunkt am Bahnhof

In den vergangenen beiden Jahrzehnten schwankte die Fallzahl bei Fahrraddiebstählen in Bordesholm um 100. 2006 gab es in der Kriminalitätsstatistik mit 159 den Höchststand. Sönke Hinrichs, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster, gab auf KN-Nachfrage die im Vorgangsbearbeitungssystem Artus der Polizei – die Zahlen können von der polizeilichen Kriminalstatistik abweichen – registrierten Fällen bekannt: 57 im Jahr 2017, 59 im Jahr 2018 und in diesem Jahr bislang 32. Das deutet auf einen Rückgang hin. „Deliktschwerpunkt ist und bleibt der Bereich des Bahnhofs“, so Hinrichs weiter. Eine von der Gemeinde Bordesholm erwogene Videoüberwachung am Bahnhof war am Veto von Datenschützern gescheitert.

Nortorf plant neue Radstellplätze in der Ladestraße

Im Bordesholmer Käfig stehen nicht nur E-Bikes hochwertiger Marken. „Wenn man bedenkt, dass ein normales Tourenfreizeitrad um die 500 bis 600 Euro kostet, liegt der besondere Schutz wie in einer solchen Garage nahe“, so Ilona Ingwersen. Auch in der Stadt Nortorf, die derzeit elf mietbare Fahrradboxen in der Ladestraße hat, wird erweitert. „Über eine Verdoppelung haben wir wegen der Nachfrage auch nachgedacht. Aber aus Kostengründen wurde das verworfen“, teilte Torsten Manthey, Leiter des Ordnungsamtes Amt Nortorfer Land, mit. Die Jahresgebühr beträgt dort 50 Euro. Eine Warteliste gibt es auch – im kommenden Jahr werden am neuen Pendlerparkplatz, der auch in der Ladestraße geschaffen wird, neue abschließbare Stellplätze für Räder geschaffen. Details konnte Manthey noch nicht nennen.

Nochmalige Erweiterung soll es nicht geben

Durch die Erweiterung der Garage in Bordesholm werden fast 20 Prozent der öffentlichen Radstellplätze am Bahnhof vermietbar und verschlossen sein. Eine weitere Erweiterung der Fahrradgarage oder eine neue lehnte Büssow aus Kostengründen ab. Weitere Infos zur Fahrradgarage beim Amt Bordesholm: www.bordesholm.de.

2018 wurden bundesweit 292000 Fahrräder gestohlen

Der wirtschaftliche Schaden, der durch Fahrraddiebstahl entsteht, ist hoch. Zwar hat sich die Fallzahl bundesweit in den vergangenen 25 Jahren halbiert, die Fahrräder sind aber hochwertiger und teurer geworden. Laut Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind 2018 in Deutschland 160 000 versicherte Fahrräder gestohlen worden. Der Gesamtschaden belief sich auf 100 Millionen Euro. Die Zahl der Diebstähle insgesamt – versicherte und unversicherte Räder – lag 2018 laut polizeilicher Kriminalstatistik bei rund 292 000. Das sind drei Prozent weniger als 2017. Die Polizei geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Diebstähle gar nicht gemeldet werden. Hochburgen der Fahrraddiebe waren 2018 Berlin, Bremen und Hamburg: Auf 100 000 Einwohner kamen dort mehr als 800 gestohlene Räder. In Schleswig-Holstein waren es in dem Zeitraum 424.

