Zuschuss für neue Bäume in Privatgärten

Bordesholm

1729 Bäume und 7,5 Kilometer Knick sind im öffentlichen Bereich der Gemeinde registriert. Wie viele Bäume auf Privatgrundstücken gibt, ist unbekannt – durch die Aktion soll die Zahl aber deutlich erhöht werden. Zuletzt gab es vor etwa 30 Jahren eine Aktion zur Erhöhung der Anzahl in den Privatgärten – damals waren Bäume an Privatpersonen verschenkt worden. Auslöser für neue Idee ist die CDU-Initiative „500+ Bäume für Bordesholm“. Fraktionschef Ulrich Schuster hatte per Antrag im September das Amt beauftragen lassen, ein solches Programm zu entwickeln. Die Kommune selbst plant verschiedene Projekte zum Klimaschutz. „Wir müssen der ganzen Debatte auch mal Taten folgen lassen“, begründete er seinen Antrag. Nun liegen die Richtlinien in der Rohfassung vor.

Bares Geld für neue Bäume in Privatgärten

Danach sollen die Pflanzungen neuer Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens zehn bis zwölf Zentimetern gefördert werden. Jeder Eigentümer soll den 50-prozentigen Zuschuss (bis maximal 60 Euro) einmal je Grundstück und Jahr bekommen. In einer Liste sind bekannte Laubbaumarten wie Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Linde oder Ulme aufgezählt. Für Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche und Zwetschke) soll dieselbe Regelung gelten. Allerdings liegt der Fördersatz nur bei 50 Euro. Die Pflanzung von Einzelsträuchern zur Aufwertung von Knicks soll mit fünf Euro gefördert werden. Die Stäucher und Gehölze (unter anderem Brombeere, Hasel, Rose, Schlehdorn, Weißdorn) müssen mindestens 70 bis 90 Zentimeter hoch sein.

"Bordesholmer Pflanztag" am 25. April

Für das erste Jahr 2020 ist eine Fördersumme von insgesamt 1000 Euro vorgesehen. Plakativ könnte auf die Förderaktion aus Sicht des Amts durch einen „Bordesholmer Pflanztag“ am Sonnabend, 25. April 2020, auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. „Das Datum ist bewusst auf diesen Tag des Baumes gelegt worden“, so Lia Brunke, Umwelttechnikerin in der Amtsverwaltung Bordesholm. Die Gemeinde könnte an diesem Tag auch zu einer gemeinsamen Pflanzaktion einladen. Die Kommune selbst will auch zahlreiche Bäume selbst pflanzen. Dies könnte auf zwei eigenen Flächen geschehen: auf der Ausgleichsfläche hinter dem Wohngebiet in der Arthur-Zabel-Straße und auf der Fläche am Ende der Straße „Am Mühlenteich“. Zudem ist eine Anpflanzung von 200 bis 250 neuen Bäumen im Wildhofwald zusammen mit den Landesforsten Schleswig-Holstein im Gespräch.

