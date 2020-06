Die Sanierung des Moorwegs in Bordesholm ist beschlossene Sache. Einstimmig stimmte die Gemeindevertretung für die 3,3 Millionen Euro teure Maßnahme. Das Projekt ist die größte Investition der Gemeinde in 2022. Auch der Regenwasserkanal wird saniert.

Moorweg in Bordesholm

Moorweg in Bordesholm - Sanierung ist beschlossene Sache

Moorweg in Bordesholm - Sanierung ist beschlossene Sache

Von Frank Scheer