Die von 1942 bis 1945 gebaute Finnenhaussiedlung in Bordesholm ist ein Stück Zeitgeschichte – aber das Quartier verändert sich zunehmend. Ein Beispiel ist das Mehrfamilienhaus mit fünf Einheiten im Brinkensteg. Und weitere Bauvorhaben stehen an. Die Gemeinde will aber den Charakter erhalten.