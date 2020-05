Keine Bewegung beim "Bürgerbus"

Bordesholm

Seit dem Shutdown wegen der Corona-Pandemie am 13. März steht der „ Bürgerbus“ in Bordesholm still. Die Zukunft des ehrenamtlichen Fahrdienstes ist trotz der Lockerungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ungewiss. Das Amt will die Trägerschaft nicht mehr übernehmen. Seit Ende 2016 vermittelte es die Fahrten an die Bürgerbörse, dessen Fahrer ehrenamtlich die Touren gemacht haben. Die Gemeinde Bordesholm sucht nach Alternativen, bis Ende Juni soll es eine Lösung geben.

200 Nutzer des Bürgerbusses pro Monat

Ein vernünftiger öffentlicher Nahverkehr zwischen den Dörfern und in Bordesholm existiert nicht, außer den Schulbussen. Monatlich nutzten den kostengünstigen Bürgerbus rund 200 Menschen. Sie ließen sich von A nach B fahren, zum Einkaufen oder zu den Ärzten nach Neumünster, Rendsburg oder Kiel – der Fahrer wartete, wenn es gewünscht war. Zur Buchung war nur ein Anruf in der Rathaus-Info notwendig, von dort wurde der Wunsch an die Bürgerbörse weitergegeben. Fahrten im Amt kostet 2 Euro, für größere Touren wurden 0,30 Euro je Kilometer von den Fahrern, die ihre Privatwagen nutzten, abgerechnet.

Viel öffentliche Kritik wegen des Ausstiegs

Amtsdirektorin Anja Kühl hatte Anfang April betont, dass die Verwaltung sich aus dem Projekt zurückziehen werde. Dafür musste sie viel öffentliche Kritik einstecken, vor allem durch Leserbriefe und Statements in sozialen Netzwerken. Ausschlaggebend für ihre harte Linie waren mehrere Gründe. Zum einen ist eine Trägerschaft und die Bereitstellung nicht Aufgabe einer Amtsverwaltung.

Konkurrenz zu Taxibetrieben?

Anderseits sind die Fahrer laut Prüfung der Kommunalaufsicht nicht über den kommunalen Schadensausgleich versichert. Außerdem sieht das Amt eine Konkurrenzgrauzone zu Taxiunternehmen, weil das Angebot des Bürgerbusses in den vergangenen Jahren stark erweitert wurde. Das sah und sieht Bürgerbörsen-Sprecher Klaus-Ingo Marquardt anders. Das sei bürgerschaftliches Engagement und kein Fahrer verdiene etwas dabei.

Bewegung hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen ist trotz der Corona-Krise Bewegung. Ronald Büssow ( SPD), Bürgermeister in Bordesholm, sieht gute Chancen, dass in der nächsten Gemeindevertretung am 23. Juni über ein Konzept für „Fahrten eines Beauftragten der Gemeinde“ diskutiert werden kann. Die Kommunalaufsicht des Kreises prüft derzeit einen Vorschlag. Büssow rechnet in der nächsten Woche mit einer Antwort.

Umfang des neuen Dienstes ist ungeklärt

Vor allem geht es darum, ob die Fahrer über die Kommune versichert sein können. Wie der neue Dienst fährt, ob er dasselbe Angebot wie bisher beinhaltet, dazu wollte der Bürgermeister noch nichts sagen. „Das hängt alles von der Stellungnahme aus Rendsburg ab.“ Wenn eine Trägerschaft der Kommune ausgeschlossen ist, komme auch eine Vereinsgründung infrage. Zudem lege auch ein Angebot einer Einrichtung vor. Mehrere Menschen haben sich laut Büssow auch bereits für die Übernahme eines Telefondienstes gemeldet.

Fahrer könnten mit Maske fahren

Die ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusses treffen sich am nächsten Mittwoch. „Wir wollen auch besprechen, wie es weitergehen könnte im Rahmen der Corona-Krise. Einige Fahrer sind bereit, mit Maske zu fahren“, sagte Klaus-Ingo Marquardt. Corona sei das eine, aber dass das Amt nicht mehr Träger sein will und den Fahrdienst gefährdet, könne sie nicht nachvollziehen, betont Babara Golz (84), die mit zu den Kunden zählt. „Sachen, die wichtig sind, werden von Frau Kühl nicht so wahrgenommen“, schimpft die Bordesholmerin.

Viele Nutzer kommen nicht mehr vor die Tür

„Ich habe von vielen Menschen über die Diakonie gehört, dass sie jetzt überhaupt nicht mehr vor die Tür kommen“, so Barbara Golz weiter. Für die vielen sozial schwächer gestellten älteren Menschen seien Äußerungen, dass Frau Kühl wegen Corona auf ihren ESC-Wettbewerb verzichten muss und öffentliche Verkehrsmittel meide, der blanke Hohn. „Insbesondere für die, die nicht aus ihrer Wohnung kommen oder auf Busse und Bahnen nun angewiesen sind.“ Barbara Golz fordert wie Elke Struve eine Fortführung eines vergleichbaren Angebots. „Das war für viele ein bürgerschaftliches Engagement, zum dem man als Älterer auch Vertrauen hatte“, so Struve, die auch Mitglieder der Senioren-Union in Bordesholm ist.

