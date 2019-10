Rettungspaket soll im Januar stehen

Bordesholm

Alle Fraktionen sprechen sich mittlerweile für ein Rettungspaket für den Bordesholmer See aus , hob die Vorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) als positiv hervor. Bei den Aktionen werde es keine Tabus geben, kündigte Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) an. Gudrun Plambeck, See-Expertin des LLUR aus Flintbek, stellte zu Beginn der Sitzung das neueste Gewässergutachten von 2018 vor. Aus ihrer Sicht seien „wetterbedingte Phänomene“ für das starke Blühen neben dem viel zu hohen Nährstoffeintrag durch den Zufluss Kalbach verantwortlich. Beim Phosphor gehe man bei 0,035 bis 0,045 Milligramm je Liter davon aus, dass ein See einen guten ökologischen Zustand hat. In Bordesholm liegt die Konzentration bei 0,18 Milligramm. Die hohe Konzentration mit Blaualgen erklärte sie mit einer fehlenden Durchmischung des Wassers und einem Zurückdrängen der Kieselalge.

Zwangszirkulation oder Tiefenwasserbelüftung?

Ihr Vorschlag: die Nährstofffracht müsste reduziert werden – durch Randstreifen, einen Verzicht auf die Herbstdüngung sowie die Schließung von Drainagen. Eine Entrohrrung des Zuflusses, wie die Ausschussvorsitzende Ketelhodt in einem Interview geforderte, hatte sei teuer und nur dann sinnvoll, wenn man den Wasserfluss auch verlangsamt, damit ein Absetzen der Nährstoffe möglich sei. Aus ihrer Sicht könnten aber auch direkte Maßnahmen im See, wie eine Zwangszirkulation oder eine Tiefenwasserbelüftung, zusätzlich gemacht werden. Mehr Schilf helfe, sei aber in puncto Nährstoffproblem keine Lösung.

"Auf Eigentümer zugehen"

Bürgermeister Ronald Büssow sprach sich dafür aus, mit Landwirten nochmals „intensiv über Uferrandstreifen zu sprechen“. Aus seiner Sicht komme auch eine Phosphatfällung am Kalbach, also ein Herausfiltern des Nährstoffs durch Chemie, infrage. Carola Ketelhodt will erreichen, dass problematischen Messpunkte intensiv beobachtet werden. „Da muss man auch auf die Eigentümer zugehen.“ Zudem sprach sie sich für eine professionelle Begleitung bei den weiteren Schritten durch Fachleute aus. Enttäuscht war sie, dass man sich noch auf keinen Mindestbetrag, der im Haushalt vorgesehen sein soll, verständigen konnte. „Die angedachten 100000 Euro werden aber nicht reichen, das muss allen klar sein“, fügte sie hinzu.

"Politik ist ohnmächtig"

Norbert Baschke ( CDU) und Hubert Hepp (UWB) wiesen deutlich darauf hin, dass der See dem Land gehört und das sie bei der Rettung ein Engagement erwarten. Dr. Hasso Seibert, der als Zuschauer die Debatte verfolgte, kritisierte vor allem die politisch Verantwortlichen. Aus seiner Sicht muss auch in der Landwirtschaft endlich mal das Verursacherprinzip bei den Einträgen angewendet werden. „Die Politik ist aber ohnmächtig.“

