Algenplage in Bordesholm - So soll der See gerettet werden

Bei der Sanierung des kranken Bordesholmer Sees will die Gemeinde externes Fachwissen einkaufen: Eine Zusammenarbeit mit dem Diplom-Biologen Dr. Jürgen Spieker in Hamburg ist anvisiert. Der Experte soll beim See-Gipfel, der am Donnerstag, 13. Februar, im Rathaus geplant ist, erstmals dabei sein.