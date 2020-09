Brügge

Ob es noch irgendeinen kleinen Festakt im Corona-Jahr in Brügge gibt, steht noch nicht fest. „Wir haben uns eine Abschrift in Latein des Grafen Albrecht II. von Orlamünde aus Kopenhagen besorgt und übersetzt. Der Graf war damals dänischer Stadthalter in Holstein und in einem Schreiben 1220 sind Wattenbek, Schmalstede und Brügge zum ersten Mal erwähnt“, berichtete Rolf Pohlmeyer (75), Vorsitzender des Geschichtsvereins für das ehemalige Amt Bordesholm. Im Dezember gibt der Verein sein nächstes Jahrbuch heraus. Da steht auch der 800. Geburtstag im Mittelpunkt.

Gedenkstein an der Dorfstraße in Brügge ?

„Vor drei Monaten habe ich Bürgermeister Werner Kärgel über das 800. Jubiläum informiert. Passiert ist nichts“, erzählt der seit 55 Jahren im Dorf lebende Pohlmeyer. Ein Gedenkstein mit Schriftzug und Wappen biete sich als Würdigung an. Einen Standortvorschlag machte er. Eine Rasenfläche an der Dorfstraße, auf der die Gemeinde an den Sieg beim Kreis-Wettbewerb „Schönstes Dorf“ 1965 und 1969 erinnert. Der verwitterte Findling könnte aufgearbeitet werden. „Wir müssen ja erst einmal eine Sitzung haben, das Jubiläum ist nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Kärgel. Er wies aber auch darauf hin, dass es keine Gründungsurkunde für den Ort gebe.

Schmalstede hat Festakt verschoben

Schmalstede hatte als einzige der drei Jubiläums-Gemeinden eine Festveranstaltung in diesem Sommer geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde die aber abgesagt und auf 2021 verschoben. In Wattenbek wäre der Geburtstag auch fast vergessen worden. Im April hatte Volker Heidemann die Erwähnung von 1220 entdeckt und reagiert. Eine Jubiläums-Broschüre soll herausgeben und ein Findling am Gemeindezentrum Schalthaus aufgestellt werden.

Großharrie und Eiderstede sind älter

Vor Brügge, Wattenbek und Schmalstede sind in der Region zwei Gemeinden nach Angaben des Geschichtsvereins vorher urkundlich erwähnt: Großharrie (1141) und Eiderstede (1148), das seit 1906 zu Bordesholm gehört. 1223 wurde Großflintbek, 1224 Bissee und 1230 Groß Buchwald in alten Urkunden erstmals erwähnt. Die Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses, in der das Thema behandelt wird, beginnt am Mittwoch, 9. September, um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus am Marktplatz.

