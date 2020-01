Verkehrssicherheit geht vor: Die sieben Pappeln am Regenrückhaltebecken Holm in Brügge, die unmittelbar am schmalen Fußweg zur Landschule an der Eider stehen, werden in diesem Jahr gefällt. CDU und SPD haben den Beschluss mit ihrer Mehrheit durchgesetzt. Die Grünen stimmten dagegen.