Dickes Lob aus Kiel: Ute Maase aus der Holtenauer Straße in Kiel besuchte am Sonnabend den Flohmarkt in Kronshagen per Rad. Zum ersten Mal, ein Kollege hat ihr davon erzählt. "Kein Gedränge, und es ist erstaunlich, wie sich alle an die Maskenpflicht halten." Am Sonntag wird weiter gefeilscht.