Loop

Durch die Zustimmung kann die Projektgesellschaft Heeck in den nächsten Wochen die Ausnahmegenehmigung für ihr Vorhaben beim Landesamt für Landwirtschaft, Natur und Umwelt (LLUR) in Flintbek beantragen. Bis Juni oder Juli werde dies passieren, versicherte der Investor am Montag nach der Sitzung.

42000 Megawattstunden Strom pro Jahr

Bis 2020 sollen sich die drei neuen Rotoren drehen und bis zu 42000 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Zwei Anlagen sind 200 Meter hoch, die dritte 217 Meter. Die seit 2005 existierenden drei Windräder auf dem Gebiet der benachbarten Gemeinde Krogaspe, die eine Firma aus Süddeutschland betreibt, sind 135 Meter hoch. Der gesetzlich geforderte Mindestabstand von 1000 Metern zu bebautem Gebiet wird eingehalten.

Regionalplan noch nicht in Kraft

Eine Ausnahmegenehmigung ist deshalb erforderlich, weil der neue Regionalplan des Landes Schleswig-Holstein, in dem 361 sogenannte Vorranggebiete für Windanlagen vorgesehen sind, noch immer nicht in Kraft getreten ist. "Für Investoren gibt es die Möglichkeit, eine Ausnahme zu beantragen, wenn Gebiete sowohl im ersten als auch im zweiten Entwurf vorgesehen sind. Für das Looper Gebiet ist das der Fall", erklärte Amtsdirektor Heinrich Lembrecht.

Beweissicherungsverfahren geplant

20 Bürger verfolgten die Sitzung der Gemeindevertretung in Loop. Die Vorstellung des Projekts durch Jens Heeck verlief sachlich. Wichtig war vor allem vielen Anliegern des Appelhofwegs die Sicherheit ihrer Häuser. Über diese Straße werden die zum Teil über 70 Meter langen Sattelzüge in der Bauphase fahren zum Areal fahren. Die Gemeinde will das durch ein Beweissicherungsverfahren absichern. Das heißt, die Häuser werden vor und und nach dem Bau begutachtet.