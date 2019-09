Von einem holprigen Saisonstart kann beim Osterrönfelder TSV keine Rede mehr sein. Nach acht Spieltagen in der Fußball-Landesliga Schleswig konnten die Gelb-Blauen nur vier Punkte einfahren. Doch auch in der letzen Saison stotterte zu Beginn der Motor – allerdings nicht so sehr wie in diesem Jahr.