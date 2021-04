Molfsee

Aus seiner Zeit als Klimaschutzmanager in Schwentinental bringt Boss Erfahrung mit nach Molfsee. „Es gibt gut gefüllte Fördertöpfe für Projekte“, sagt er. „Für die Kommunen ist es aber schwierig, den Überblick im Dschungel der Fördertöpfe zu behalten, die von Land, Bund und EU bereitgestellt werden.“

Es sei gut, dass es jemanden auf Kreisebene gebe, der das im Auge behalte und die Gemeinden berate. Auf lange Sicht erhoffe man sich, dass die Fördergelder, die die Gemeinde Molfsee erhält, die Investitionen von rund 10000 Euro im Jahr in die Mitgliedschaft ausgleichen.

Klimaschutz hört nicht an der Gemeindegrenze auf

Das sei aber nicht die einzige Aufgabe der Klimaschutzagentur, sagt Boss. „Klimaschutz hört nicht an den Gemeindegrenzen auf, deshalb brauche es eine Person, die in der Region Projekte voranbringt. Die Sprottenflotte oder auch Car-Sharing nennt der Bürgermeister als Beispiel.

Lesen Sie auch: Klimaschutzagentur im Kreis bezieht ihr Geschäftsbüro in Eckernförde

Auch auf Gemeindeebene soll optimiert werden. „Dafür wollen wir einen eigenen Klimaschutzmanager einstellen“, sagt Boss. Molfsee teile sich die Stelle, für die bis zu 75000 Euro jährlich investiert werden soll, mit Bordesholm. Dienstsitz solle Molfsee sein. 65 Prozent der Kosten soll der Bund tragen, bis zu fünf Jahre sei eine Förderung möglich. Wenn es wie geplant laufe, dann könnte der Klimaschutzmanager am 1. Januar 2022 mit seiner Arbeit starten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Fuhrpark bis zum Büromaterial soll alles auf den Prüfstand

„Die erste Aufgabe ist es, ein Klimaschutzkonzept für die Gemeinde zu erstellen“, erklärt Boss. Dazu gehöre auch, den Ist-Zustand festzuschreiben und zu schauen, wie hoch der Ausstoß an Treibhausgasen ist. Klimaschutz sei am Ende aber mehr, als das reine Einsparen von CO2, sagt der Bürgermeister. Der Umgang mit Starkregenereignissen gehöre ebenso dazu, wie beispielsweise der Fuhrpark oder auch Fragen, woher das Büromaterial der Gemeinde komme. Potenziale bei der Energieeinsparung der gemeindeeigenen Liegenschaften sehe er im Bereich Solar und Wärmedämmung.

Lesen Sie auch: Rendsburg - Klimaschutzagentur zieht schon 18 Kommunen an (kn-online.de)

Dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist, weiß Boss. „Klimaschutz kostet, da muss man sich nichts vormachen.“ Das seien Investitionen in den Klimawandel, die notwendig seien. Die Bürger will Boss dabei mitnehmen. „In den Förderrichtlinien für den Klimaschutzmanager sind Bürgerbeteiligungen vorgeschrieben“, sagt er. Die ersten zwei Jahre, so schätzt er, würden hauptsächlich darauf verwandt, das Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. Anschließend könne die Förderung für den gemeindeeigenen Klimaschutzmanager noch um drei Jahre verlängert werden, um Projekte umzusetzen.