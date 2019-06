Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kita-Bereich in Molfsee ist groß, daher hat sich die Gemeindevertretung für die Einrichtung weiterer Gruppe entschieden. Gesucht wird nun der optimale Standort für die Container-Lösung in Modulbauweise, Priorität hat die gemeindeeigene Fläche in der Alten Ziegelei.