Entscheidung über neue Krippengruppe

Bis 1979 war in dem Reetdachdomizil am Sportplatz die Dorfschule beheimatet. Vor 40 Jahren ist dort der Kindergarten eröffnet worden, seit 1987 ist die Gemeinde Mühbrook der Träger der Einrichtung. Momentan können Eltern zwischen einer altersgemischten Indoor- und der Waldgruppe wählen. Nach Angaben von Bürgermeister Wulf Klüver zeigt sich aber bereits seit Längerem in der täglichen Praxis, dass der Platz für die Kita nicht ausreicht und dies zu Problemen bei der Betreuung führt. Außerdem fehlten Mitarbeiter- und Sozialräume.

Verschiedene Varianten im Gespräch

Der Bau- und Wegeausschuss befasste sich am Dienstag mit der Problematik. Der Vorsitzende Michael Junge-Bergner nannte verschiedene Varianten, die für einen Ausbau der Alten Schule oder einen Anbau im Garten in Frage kommen. Beispielsweise ist eine Option, die vermietete Wohnung im Erdgeschoss der Kindertagesstätte durch einen Wanddurchbruch mit zur Verfügung zu stellen. Für die Kommune würde dies einen Mietausfall von rund 10 000 Euro jährlich bedeuten. Die Alte Schule war 2011 für rund eine halbe Millionen Euro saniert worden.

Anbau im Garten auch möglich

Diese Variante könnte die momentanen Probleme entschärfen. „Die Waldgruppe kommt mittags ins Gebäude. Einige Kinder werden im Anschluss bis 15 Uhr weiter betreut. Die U-3-Kinder schlafen aber über Mittag“, kennzeichnete Klüver ein weiteres Problem. Bei den Kosten für einen Anbau im Garten, der eine eigenständige Krippengruppe nach sich ziehen würde, stockte den Ausschussmitgliedern der Atem. Eine eingeschossige Variante soll rund 600 000 Euro, eine mit einem Dachausbau rund 800 000 Euro kosten.

Zusätzliche Kosten durch Krippe

„Damit habe ich Bauchschmerzen. Die Kita-Kosten sind in den vergangenen Jahren explodiert und eine neue Gruppe wird Folgekosten vor allem wegen des neuen Personals nach sich ziehen“, so die stellvertretende Ausschussvorsitzende Susanne Mieth. Eine Entscheidung über weitere bauliche Veränderungen in der Alte Schule vertagte der Ausschuss. „Die Gemeindevertretung soll den Grundsatz, ob eine Krippengruppe eingerichtet wird, treffen“, so Junge-Bergner.

Kita befürwortet separate Gruppe

Aus pädagogischer Sicht ist eine Krippengruppe laut der Leiterin Silke Maschke sinnvoll. „Zudem ist der Bedarf da“, sagte sie auf Nachfrage. Derzeit werden drei Kinder unter drei Jahren betreut, ab August fünf. „Zuletzt sind aber auch sieben Nachfragen abgelehnt worden.“ Die finanzielle Seite sieht so aus: Mit 382 000 Euro wendet Mühbrook ein Drittel des Verwaltungsetats für den Bereich Kita auf. Für 2020 ist ein Kita-Defizit von 142 100 Euro eingeplant. Die Rücklage der Gemeinde beträgt 486 000 Euro. Der Schuldenstand liegt bei 641 000 Euro.

