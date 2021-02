Die Landesplanungsbehörde favorisiert entlang der Landesstraße 318 von Kiel nach Neumünster im Landesentwicklungsplan (LEP) eine Wohnbauentwicklung - beispielsweise in Grevenkrug, Schmalstede oder Reesdorf, nur nicht in Mühbrook. Und das stößt den Kommunalpolitikern ziemlich sauer auf.

Von Frank Scheer