Negenharrie

Vor drei Jahren hat die 360 Einwohner und Einwohnerinnen zählende Kommune mit dem Planen begonnen. Der Auslöser war: Es gibt zwar freie Bauplätze im Rahmen einer Innenbereichssatzung, aber die Eigentümer wollen mittelfristig keine Bebauung. Da die Nachfrage in Negenharrie aber wie in anderen Gegenden auch vorhanden ist, hat sich die Gemeinde für die Erstellung einer Ortsentwicklungskonzept (OEK) entschlossen.

13 Potentialflächen im Ort

Das Papier liegt jetzt in der Endfassung vor. Die Gemeindevertretung hat bei einer Gegenstimme von Kai Unger zugestimmt. Der Planer Oliver Kühle (B2K) stellte bei der Präsentation klar, dass es sich nicht um einen rechtsverbindlichen Plan handele. Das OEK diene aber bei weiteren Planungen, auch bei den übergeordneten Behörden, als Grundlage. Im Dorf gibt es 13 Potenzialflächen, die mit insgesamt 20 Wohneinheiten bebaut werden könnten. Im Außenbereich könnten 48 Wohneinheiten entstehen.

Nicht alle Bürger freut die Entwicklung

Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien betonte, dass er mit dem Ergebnis zufrieden sei. "Alle möglichen Bauflächen sind schon mal betrachtet worden, über alle Flächen gibt es Entscheidungen der Gemeinde. Zum Teil nur mit knappen Mehrheiten, aber das ist in der Demokratie so." Kai Unger sieht in dem Konzept für sich keine Perspektive und lehnte es deshalb ab. Gemeindechef Leptien räumte ein, dass es im Ort unterschiedliche Ansichten zum Thema "Ortsentwicklung und neue Bauflächen" gebe. Er stehe aber für eine moderate Entwicklung, viele in den letzten Jahren neu nach Negenharrie gezogene Einwohner sähen das anders.

Bürgerversammlung im Spätsommer

Nach den Sommerferien soll das Konzept in allen Einzelheiten bei einer Einwohnerversammlung präsentiert werden. Ein Termin steht wegen der Corona-Pandemie nicht fest. Bei dieser Versammlung soll auch der erste Bebauungsplan vorstellt werden. Es handelt sich um den Bereich südlich der Schulstraße, westlich der Dorfstraße und nordöstlich der Mühlenstraße. Neben dem Aufstellungsbeschluss hat die Gemeindevertretung gleichzeitig eine Veränderungssperre von zwei Jahren beschlossen.

Zehn bis zwölf Wohneinheiten

Damit will man eine zügige Bebauung keinesfalls verzögern. Laut Planer Kühle gibt es dafür rechtliche Gründe. Auf den Hofstellen wären laut Baugesetzbuch momentan so 25 bis 30 Wohneinheiten alleine möglich.

Das soll verhindert werden. Selbst die Vorgaben der Landesplanung, die Negenharrie ein Wachstum von 15 Wohneinheiten bis 2030 zugesteht, wären für ein Baurecht nach Paragraph 34 kein Hindernis. Bürgermeister Leptien betonte auf Nachfrage, dass sich die Gemeinde für den Bebauungsplan 1 zehn bis zwölf Wohneinheiten vorstellen könnte. Die Details sollen jetzt zwischen Gemeinde, Planer und Eigentümer besprochen werden.

Negenharrie ist attraktiver Standort

Laut OEK ist die Gemeinde Negenharrie ein "attraktiver Standort für Jung und Alt". Die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren habe dazu geführt, heißt es.

Die größte Bevölkerungsgruppe ist zwischen 30 und 49 Jahre alt (104, 28.9 Prozent), 60 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben im Ort (16,7 Prozent). "Durch ein hohes Engagement und Gemeinschaftssinn werden Schwächen, wie eine fehlende Kinderbetreuung vor Ort, reduziert", heißt es im Gutachten auch.