Im März votierte die Gemeindevertretung in Reesdorf für einen Anbau ans Gemeinschaftshaus in der Dorfmitte. Nach den Sommerferien soll die Ausschreibung für das 200.000 Euro teure Vorhaben erfolgen - zudem soll das jahrzehntealte Mobiliar in der ehemaligen Schule in der Dorfmitte moderner werden.