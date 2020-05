Das war's vorerst mit Schwimmspaß und Ponton an der Badestelle Schierensee: Nachdem die Wasserrutsche bereits deinstalliert wurde, soll auch der beliebte Ponton aus dem See verschwinden. Das entschieden am Donnerstag die Gemeindevertreter. Das Haftungsrisiko scheint zu hoch, Bürger waren verärgert.