Der Mega-Solarpark in Sören, der nach Wasbek an der A 7 der zweite in der Region geworden wäre, ist voraussichtlich Geschichte. Auf mehr als 50 Hektar wollte die Firma Enerparc (Hamburg) an der A 215 Solarmodule aufstellen – am 4. September wird die Kommune das Ende der Planungen beschließen.