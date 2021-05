2300 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Wattenbek sind aufgerufen, am Sonntag, 18. Juli, bei einem Bürgerentscheid über das Neubaugebiet am Grünen Weg abzustimmen. Diesen Termin in den Sommerferien legte die Gemeinde am Montag fest. Ab 7. Juni sind Briefwahl oder eine Abstimmung im Rathaus möglich.