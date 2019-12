Wattenbek unterstützt den Fahrdienst

Wattenbek

In der Gemeindevertretersitzung von Wattenbek fragte Reiner Heyse die Ortspolitiker nach ihrem Standpunkt zum ehrenamtlichen Bürgerbus-Projekt. Torsten Föh (AfW) nannte den Bürgerbus wichtig und erhielt dafür Beifall von allen Gemeindevertretern. Als Bürger von Wattenbek macht sich Reiner Heyse trotzdem weiter Sorgen um den ehrenamtlichen Fahrdienst, als Grund führt er ein Schreiben des Amtes an die Vertreter des Amtsausschusses an. Dort sei laut Heyse empfohlen worden, die Unterstützung für das Projekt in der Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, einzustellen.

200 Touren werden pro Monat absolviert

Begründet wird dies mit laut Heyse „angeblich nicht abgesprochenen Leistungsausweitungen“, die zu einer illegitimen Konkurrenz zu den Taxiunternehmen führen. Gemeint sind die Fahrdienstangebote, die schon kurz nach dem Start vor drei Jahren auf montags bis freitags 8 bis 18 Uhr ausgeweitet wurden. 200 Touren pro Monat werden derzeit von den bis zu 17 Fahrern absolviert. „Die Vorwürfe sind absurd und haltlos, “, sagte Heyse.

Auch Karin Wigger versteht die Bedenken der Amtsverwaltung nicht. „Wir nehmen den Taxiunternehmen nichts weg, wir machen keine Krankenfahrten“, betonte die 76-jährige Wattenbekerin, die seit zwei Jahren ehrenamtlich mit ihrem eigene Pkw vor allem ältere Mitbürger kutschiert. Amtsdirektorin Anja Kühl widersprach der Darstellung Heyses. „In dem Brief steht mit keiner Silbe drin, dass wir das Projekt einstellen wollen.“ Dennoch gebe es weitere Fragen, die derzeit mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeklärt werden müssten.

Rathaus-Telefondienst ist strittig

Neben rechtlichen Themen rund um die Personenbeförderung geht es auch um die Nutzung des Rathaus-Telefondienstes. „Die Mitarbeiter haben von einem sehr hohen Aufwand berichtet. Zudem ist in dieser Zeit das Rathaus für die Bürger nicht erreichbar und kann dann nicht seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen“, sagte Kühl. Und: „Ich verstehe auch nicht, warum der Fahrdienst es ablehnt, selbst den Telefondienst zu organisieren.“

Reiner Heyse dagegen spricht bei zehn Anrufen von maximal 30 Minuten Arbeit pro Tag. „Sollte es zu einer Überlastung kommen, könnte man ja den Stellenplan um 0,1 Stellen anheben.“ Die von Klaus-Ingo Marquardt gegründete Initiative will auf jede Fall in der Amtsausschusssitzung vorstellig werden – im Gepäck 1338 gesammelte Unterschriften. Marquardt gibt sich gelassen: „Die rechtliche Prüfung wird nichts ergeben, wir sind auf der sicheren Seite.“

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.