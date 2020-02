Wattenbek sucht Sprachrohr für Nachwuchs

Wattenbek

Fragt man die Klassensprecher der höheren Klassenstufen an der Landschule an der Eider in Wattenbek, was sie sich für ihr Umfeld, insbesondere auf dem benachbarten Sportplatz wünschten, werden Fußballtore, Turnstange und vor allem eine Pumptrack genannt. Diese drei Punkte zählte Petra Herzberg auf – die Schüler hatten sie als Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport in die Schule zu einem Gespräch eingeladen und ihr das aufgezählt. Dieses Treffen war Auslöser für sie, einen Kinder- und Jugendrat ins Leben rufen zu wollen.

Gemeinde will mehr über die Wünsche erfahren

Gesetzlich ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an wichtigen Entscheidungen vorgeschrieben. Wie in vielen anderen Gemeinde auch – ein Beispiel ist auch Bordesholm – steht sie aber nur auf dem Papier. Seit 15 Jahren gibt es ein solches Gremium im 3000 Einwohner zählenden Gemeinde Wattenbek nicht mehr. „Die Idee dazu habe ich schon länger gehabt. Das Gespräch in der Schule war aber der Anstoß, es mit Nachdruck zu verfolgen“, erzählt Petra Herzberg im Gespräch. „Eigentlich wissen wir doch gar nichts von den Wünschen des Nachwuchses. Zu unseren Sitzungen um 19.30 Uhr können die Kinder natürlich nicht kommen“, räumt sie ein.

Immer wieder wird die Pumptrack genannt

Vor allem eine Pumptrack, wie die in Mühbrook, werde vom Nachwuchs immer wieder genannt. „Viele Kinder aus unserem Dorf sind oft. Sie haben dort Verwandte oder Freunde und nutzen die Bahn auf dem dortigen Sportplatz. Mühbrook hat damit einen richtigen Riecher gehabt und es läuft dort gut.“ Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendrates heißt aber noch lange nicht, dass ein solch hügelige Funparkattraktion auch in Wattenbek gebaut wird. „Aber in einem solchen Gremium, wie es auch immer aussehen wird, können diese Träume gesammelt und mit uns besprochen werden“, so Herzberg. Für Donnerstag, 19. März, lädt die Ausschussvorsitzende Kinder und Jugendliche ins Gemeindezentrum Schalthaus im Reesdorfer Weg 4 b ein. Ab 16.30 Uhr soll diskutiert werden, ob und in welcher Form ein Nachwuchs-Sprachrohr auf die Beine gestellt wird. „Ich bin gespannt, vor allem, was sich die Kinder als Plattform vorstellen können und inwieweit die digitale Kommunikation eine Rolle spielen wird.“

1000 Euro Startkapital für Beirat

Tim Retzlaff als Erzieher aus der kommunalen Kindertagesstätte wird auch mit von der Partei sein. Die Veranstaltung eignet sich aus Sicht der Ausschussvorsitzenden für Kinder ab sechs Jahren aufwärts. Sie hofft aber auch, dass Eltern das Vorhaben unterstützen. Flyer werden demnächst auf das erste Treffen hinweisen. Werbung soll auch auf der Homepage und der Facebookseite der Gemeinde gemacht werden, betonte der ehemalige Bürgermeister Sönke Schröder, der das Anliegen seiner Fraktionskollegin unterstützt. Petra Herzberg gehört der Kommunalen Wählergemeinschaft an. Sie stellte aber klar, dass auch die anderen beiden Wählergemeinschaften AfW und WfW hinter dem Vorhaben stehen. 1000 Euro sind auch im Haushalt der Gemeinde aufgenommen worden. „Das Geld hat keine Zweckbindung“, so Herzberg.

Kinder könnten Spielplätze unter die Lupe nehmen

Aus ihrer Sicht könnte man mit einem Kinder- und Jugendbeirat auch die Spielplätze im Ort unter die Lupe nehmen. „Wir müssen uns fragen, ob sie noch zeitgemäß sind und genutzt werden?“ In Zusammenarbeit mit der Seniorengruppe „Mach mit“ könnten generationsübergreifende Projekte angeschoben werden. Zudem schweben Petra Herzberg Angebote für die Stärkung von Medienkompetenz vor. Für Vorschläge und Anregungen ist Petra Herzberg offen: Tel. 04322/2965.

