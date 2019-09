Langwedel

Nach einer Anfrage von Anwohner Kurt „Charlie“ Lafferenz zu zwei herrenlosen Bootswracks, die an den Stegen des Brahmsees an der Großen Mühlenstraße lagen, recherchierte Gemeindevertreter Ulf Nissen im Sommer die Zuständigkeiten am gut einen Quadratkilometer großen See, dessen Inhaber Gustav Tietje ist.

