Seit 2016 wird in Wattenbek über Abriss und Neubau einer Fußgängerbrücke über die Bahntrasse an der L 49 debattiert. 2020 sollte eine Entscheidung fallen - die ist nicht nur wegen Corona ausgefallen. Im Herbst gibt es jährlich den Brücken-Check, die Bewertungen sind seit 2018 schlechter geworden.

Brücke in Wattenbek

Brücke in Wattenbek - Noten beim Brücken-Check sinken

Von Frank Scheer