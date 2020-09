Ein Solarpark direkt an der Autobahn 215 - das war die Idee der Gemeindevertretung Blumenthal, die den Grundsatzbeschluss in der Juli-Sitzung fasste. Eine innovative Idee, aber: Die Regionalplanung sagt Nein, nun will sich Bürgermeister Johann Brunkhorst direkt an die Innenministerin wenden.