Flintbek

"Der Ferienleseclub war schon vor der Pandemie coronatauglich", sagt Büchereileiterin Andrea Frahm. Denn die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt: "Das läuft perfekt, wir hatten viele Ideen, die wir beim FLC umsetzen konnten."

Interviews bei offenem Fenster

Ein Beispiel: die Interviews. "Das haben wir bei offenem Fenster gemacht. Distanz wurde gewahrt, das Gespräch über ein Buch war fast noch besser als sonst", erinnert sich Frahm. Beim Ferienleseclub handelt es sich um ein Leseförderprojekt, das während der Sommerferien in den Büchereien des Landes veranstaltet wird.

Der FLC motiviert Schüler und Schülerinnen zum Lesen und belohnt sie für jedes Buch, das gelesen wurde. Auch in der Gemeindebücherei gibt es diese Veranstaltung schon seit Jahren - mit großer Begeisterung wird das Angebot angenommen.

Das Konzept in Pandemiezeiten beinhaltet auch, dass eine Teilnahme ohne Anwesenheit in der Bücherei möglich ist. "Wer wirklich aus Bedenken nicht vor Ort sein möchte, kann sich auch digital bei uns melden und mitmachen", so Andrea Frahm. Anmeldungen seien über das Online-Formular auf der Homepage möglich, online können Bücher ausgeliehen und sogar gelesen werden - wenn die Teilnehmer es möchten.

Die Klassen vier bis acht - vor den Ferien - werden angesprochen

"Der Ferienleseclub richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus den Klassen vier bis acht, es zählt die Schulklasse, die vor den Ferien besucht wird", so Frahm. Mehr als 100 Bücher sind extra für den FLC angeschafft worden. "Das wird wieder richtig toll", schwärmt Andrea Frahm. "Ich bin mir sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist."

Die Bücher befinden sich im zweiten Stock der Bücherei, auch das hat mit den Corona-Regeln zu tun. "Wir haben das ganze Zubehör in den zweiten Stock gepackt, dort findet sich alles, was zum Ferienleseclub gehört."

Nach Absprache können die Kinder dort hinein und sich die Bücher, die sie lesen wollen, aussuchen. Die Anmeldungen können sofort beginnen. "Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung, denn dort bekommen wir als Bücherei immer ein tolles Feedback auf unsere Bücher. Das ist für uns Gold wert", so Frahm. "Wir wollen etwas über das Leseerlebnis der Kinder wissen, das ist auch eine Wertschätzung."

Abschlussevent auf dem Parkplatz der Bücherei

Auch ein Abschlussevent wird es geben. "Früher gab es Pizza in der Pfütze, coronabedingt wird die Abschlussveranstaltung auf dem Parkplatz der Bücherei an unterschiedlichen Ständen organisiert. Mit kleinen Rätseln geht es in Kohorten von Stand zu Stand", hofft Andrea Frahm auf gutes Wetter. "Denn der Ferienleseclub ist coronakompatibel, in allen Teilen."