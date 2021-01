Aufatmen bei Büchereileiterin Andrea Frahm in Flintbek: Seit Mittwoch bietet die Bücherei Click and Collect an, die Ausleihe aller Medien kann damit wieder beginnen. Und Neues gibt es auch: Die "mobile Bibliothek der Dinge" ist eingetroffen. Aus ihr kann ebenfalls ausgewählt und ausgeliehen werden.