Sitzen auf Abstand, Besucher auf der Tribüne: Eine ungewöhnliche Gemeindevertretung leitete Bürgervorsteher Hans Cordts (CDU) am Mittwoch in der Sporthalle am Bärenkrug. Wichtige Ergebnisse: Heinz-Karl Waßmuth (SPD) wird Gemeindevertreter , Ommo Brant (CDU) stellvertretender Bürgermeister.