Die Gemeinden im Schulverband Bordesholm müssen für die Schulen in der Region erneut tiefer in die Taschen greifen. Der Träger der Hans-Brüggemann-Schule und der beiden Grundschulen in Wattenbek und Bordesholm erhöht die Verbandsumlage für das Jahr 2020 um 100000 Euro auf 2,65 Millionen Euro.