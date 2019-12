Blumen und Beifall für Manfred Osbahr

Bordesholm

Offiziell scheidet Manfred Osbahr erst am 31. Januar aus seinem Job in der Amtsverwaltung Bordesholm aus. Am Schluss der Gemeindevertretersitzung am Dienstag überreichte Ronald Büssow den scheidenden Verwaltungsbeamten in dessen letzter Sitzung einen großen Strauß Blumen. „Du bist seit 37 Jahren in der Verwaltung und hast uns über die vielen Jahre super begleitet. Und du warst einer der wichtigsten Ratgeber für uns“, erklärte der Bürgermeister unter dem Beifall des Gremiums.

Langeweile gab es nie in Bordesholm

Manfred Osbahr sprach von einem tollen Arbeitsplatz mit ständiger Abwechslung – erst in der Gemeindeverwaltung Bordesholm, nach der Fusion von Gemeinde und Amt Bordesholm-Land mit dem Amt Bordesholm. „Langeweile gab es nie, es war immer spannend und interessant, mit so einer Arbeit kann man sich glücklich schätzen“, erklärte der zukünftige Pensionär. Vor der Ehrung war für Osbahr noch einmal Konzentration angesagt: In der Diskussion um den Haushalt für das Jahr 2020 prasselte eine Serie von Änderungsanträgen auf ihn ein.

Vor allem die SPD verlangte Korrekturen an dem Zahlenwerk, die Beschlussformulierungen dazu lieferte Osbahr. Für alle Anträge fanden sich Mehrheiten, so wurde die Moorwegsanierung nun doch in den Haushaltsplan aufgenommen. Mit der Einbindung des 1,6-Millionen-Projekts steigt der Kreditbedarf deutlich an, Bordesholm muss im nächsten Jahr rund zwei Millionen Euro aufnehmen. Norbert Baschke ( CDU) monierte den Vorschlag. „Das ist praktisch genau das, was wir wollten, und ihr wart dagegen“, erklärte er mit Blick auf den gescheiterten CDU-Antrag, den zuvor ohne Moorwegsanierung vorgelegten Haushaltsentwurf abzulehnen.

Grundsteuern steigen

Die Grundsteuern werden von 331 auf 339 Prozentpunkte angehoben, sie erreichen damit die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze. Die Erhöhung spült 45000 Euro mehr in die Kassen der Gemeinde. Thorsten Pogge (UWB) sprach von einem gelungenen Haushalt: „Wir konnten mit den höheren Mitteln für die Straßenunterhaltung, der Biodiversität und dem Bordesholmer See Akzente setzen.“ Willi Lüdemann ( FDP) stellte klar, dass der größte Teil des Haushalts durch Pflichtausgaben festgelegt ist. Trotz der neuen Schulden ist für Norbert Schmidt ( SPD) die Situation nicht so schlimm. „Unsere Pro-Kopf-Verschuldung von 610 Euro liegt deutlich unterhalb des Kreisdurchschnitts von 1005 Euro, alle größeren Gemeinden liegen drüber.“

