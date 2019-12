Hans Cordts neuer Bürgervorsteher

Molfsee

„Ich bin ein wenig aufgeregt, ich mache das zum ersten Mal.“ Diese Worte kamen von Henning Schaub-Kreiselmaier ( SPD), der die Sitzung als zweiter stellvertretender Bürgervorsteher leiten musste, da auch Birgitt Uhlen-Blucha (Grüne) krankheitsbedingt fehlte.

Persönlicher Brief von Rolf Dieter Güth wurde verlesen

Doch so ganz fehlte Güth nicht, er hatte Bürgermeisterin Ute Hauschild gebeten, einen persönlichen Brief von ihm zu verlesen. Wichtige Botschaft an die Kommunalpolitiker: „Reden Sie miteinander, handeln Sie miteinander.“ Für den Abwesenden gab es viel Applaus, Hauschild sagte: „Es wird bei nächster Gelegenheit eine richtige Verabschiedung für Rolf Dieter Güth geben.“

Da die CDU die stärkste Fraktion in der Gemeinde ist, lag das Vorschlagsrecht für die Besetzung bei der CDU - Michael A. Dirks schlug Hans Cordts vor, die Abstimmung ging schnell und war deutlich: Einstimmig bei eigener Enthaltung wurde Cordts gewählt und übernahm den Platz neben Bürgermeisterin Ute Hauschild.

Einstimmige Wahl von Hans Cordts

Auch Hans Cordts hatte ein paar Worte, bevor er mit der Abarbeitung der Tagesordnung begann. „Kommunalpolitik ist Demokratie zum Anfassen und leider manchmal etwas langwierig in den Prozessen. Aber Politik soll auch Freude machen“, betonte er. „Ich wünsche mir, dass andere Meinungen toleriert werden und Respekt vor Entscheidungen.“ Streit in der Sache sei in Ordnung, aber: „Danach sollten wir alle ein Glas Wein miteinander trinken können.“

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.