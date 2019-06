Rumohr sagt Rasern den Kampf an

Rendsburg Tempomessgerät kommt - Rumohr sagt Rasern den Kampf an Die Gemeindevertreter in Rumohr sind sich einig: Gegen das Rasen im Gemeindegebiet soll etwas unternommen werden. Die Kommunalpolitiker entschieden einstimmig am Montag, ein Geschwindigkeitsmessgerät anzuschaffen. Von der Anzeigetafel erhofft man sich eine positive Wirkung.

Von Sorka Eixmann

Mit so einem Geschwindigkeitsmessgerät will man in Rumohr künftig die Raser stoppen.