Das Coronavirus sorgt kommunalpolitisch für ein Novum in Bordesholm. Erstmals setzt Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) eine Gemeindevertretersitzung im Bürgerhaus am Wildhof an. Die Sitzung am Dienstag, 21. April, ab 18.30 Uhr ist öffentlich – aber mit Abstandsgebot.