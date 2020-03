Ältere Menschen, die bei Edeka in Felde einkaufen gehen, bekommen jetzt ein Informationsblatt der Gemeinde in die Hand gedrückt, das ihnen Einkaufshilfe anbietet, weil sie als besonders gefährdet gelten. Bürgermeisterin Petra Paulsen will zusammen mit Ehrenamtlichen will ein Helfernetzwerk aufbauen.